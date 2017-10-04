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بالصور- "يوسف إبراهيم" أحد أبطال أكتوبر: "فديت مصر بـ7 سنين من عمري"

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مصراوي Masrawy

بالصور- "يوسف إبراهيم" أحد أبطال أكتوبر: "فديت بـ7 سنين من عمري"

03:16 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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قطار يبتر قدم طالب أثناء التدافع لاستقلاله بمحطة دمنهور

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قطار يبتر قدم طالب أثناء التدافع لاستقلاله بمحطة دمنهور "صور"

الغربية - مروة شاهين:

شهدت حرب أكتوبر 1973، عددًا من قصص الأبطال المنسيين، الذين حاربوا في سبيل تحرير الأرض، الجندي "يوسف إبراهيم طاب لله" 72 عامًا، أحد هؤلاء، موظف على المعاش، من قرية كتامة التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، الذي شارك في حربي 1967 و1973.

قال يوسف في حديثه لـ"مصراوي" إنه كان يخدم في الجيش المصري منذ عام 1965، جنديًا في كتيبة المظلات، وقبل انتهاء مدة خدمته بـ7 أشهر، أرسل من بورسعيد مكان خدمته إلى مدينة العريش، دون أن يعلم شيء وبعدها فوجئ بحرب 1967، قائلًا: "الكتيبة بتاعتي محربتش كان في عدم نظام وتهنا في الجبل أنا و9 من زملائي مشينا 20 يوم، كنا بنمشي بالليل، وننام بالنهار، وكنا بناكل أي حاجة تقابلنا لحد ما وصلنا لخط القناة، قبل توزيعنا من جديد على خطوط الخدمة".

واستكمل يوسف، روايته عن الحرب: "قضيت 7 سنين أخرى في الخدمة، لم يسمحوا لنا وقتها بالإجازات رغم انتهاء مدة خدمتي، وفجأة يوم 4 أكتوبر جاء لنا رئيس الكتيبة، وقال إننا في حالة طوارئ لمدة 48 ساعة، بعد يومين جاءت لنا أوامر بعبور القناة، لم نفهم أنا وزملائي شيء ولكن كل ما أتذكره أنني كنت أول شخص عبر القناة".

وأضاف يوسف، أنه ظل إلى يوم 20 أكتوبر في ساحة المعركة، حتى إصابته، قائلًا: ""كنا حوالي 5 مقاتلين في حفرة، وفجأة لقينا الرصاص نزل علينا، وأصابتني طلقة في ضهري خرجت من معدتي".

وتابع: "ظللت إلى مساء اليوم حتى جاء الهلال الأحمر، وأخذوني إلى المستشفى"، مضيفًا أنه كان يعالج بجانب جندي إسرائيلي مصاب، قائلًا إن الهلال الأحمر لم يفرق في علاج أي مصاب أو انتشال أي جثث وتسليمها إلى إسرائيل أثناء الحرب.

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