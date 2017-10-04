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بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى شرم الشيخ الدولي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى شرم الشيخ الدولي

03:06 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

أعلن الدكتور محمد ضاحي مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، اليوم اﻷربعاء، إجراء أول عملية جراحية للقلب المفتوح بالمستشفى، طبقًا لتعليمات وزير الصحة ومحافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أن اليوم سوف تتوالى ثلاث عمليات أخرى في ثلاثة مجالات منها حالة تغيير صمام وحالتين توسيع للشرايين، كانت ضمن قائمة انتظار ﻹتمام العمليات لهم من 6 أشهر وحتى 8 أشهر في مستشفيات محافظة القاهرة وهم من سكان جنوب سيناء، لكن نظرًا لكثرة اﻷعداد في قائمة الانتظار تم تحويلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي.

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