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فبراير المقبل.. الطب الشرعي يعقد مؤتمر لمناقشة تطوير العمل بالطب الشرعيض

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فبراير المقبل.. الطب الشرعي يعقد مؤتمر لمناقشة تطوير العمل بالطب الشرعيض

03:08 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

فبراير المقبل.. الطب الشرعي يعقد مؤتمر لمناقشة تطوير العمل بالطب الشرعيض

وزارة العدل

كتب- عمرو علي:

تستضيف وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، برئاسة رئيس قطاع الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور هشام عبد الحميد فرج، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الطب الشرعي، تحت عنوان " الطب الشرعي – عين العدالة"، الذي يعقد في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل بالقاهرة.

ويناقش المؤتمر في دورته القادمة آخر المستجدات العلمية بالطب الشرعي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة والأفكار المبتكرة في مجالات الطب الشرعي.

ويناقش أيضا العديد من الأبحاث والأوراق العلمية وورش العمل، خاصة فيما يتعلق بعلوم الطب الشرعي والسموم والمخدرات والمفرقعات وتحاليل الحمض النووي والتزييف والتزوير وغيرها من الموضوعات، ويضم المؤتمر عدد من الخبراء في مجالات الطب الشرعي المختلفة من والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم الموافقة على تخصيص 50 فدانا بالعياط في محافظة الجيزة، لإقامة قطاع جديد للطب الشرعي بالمحافظة، في إطار خطة وزارة العدل لتطوير العمل بالمصلحة.

وتسلمت مصلحة الطب الشرعي، الأرض بالعياط، تمهيدا للبدء في إقامة قطاع كبير للطب الشرعي يخدم محافظة الجيزة، وما حولها وتخفيف العبء عن مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب.

من ناحية أخرى، بدأت وزارة العدل في الأعمال الإنشائية ببناء مجمع مركزي للتشريح، تابع لمصلحة الطب الشرعي، على غرار أحدث النظم الدولية التي تراعي شروط الكفاءة والجودة في الأداء، والمقام على مساحة 10 أفدنة جنوب الطريق الإقليمي بمقر الجهاز بمدينة بدر، لخدمة 16 محافظة، حيث تستوعب ما يقرب من ألف جثمان.

ومن المقرر الانتهاء من بناء المجمع خلال ثلاث سنوات، ليكون المركز الرئيسي للطب الشرعي ويربط بين جميع المحافظات، بدلا من مشرحة زينهم الموجودة بالسيدة زينب.

 

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