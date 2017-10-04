تركيا تخلي سبيل ألماني عقب اعتقاله لاتهامات سياسية
تركيا تخلي سبيل ألماني عقب اعتقاله لاتهامات سياسية
03:02 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
تركيا
برلين - (د ب أ):
أخلت السلطات التركية سبيل ألماني عقب اعتقاله على خلفية اتهامات سياسية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إنه تم اعتقال المواطن الألماني-التركي في 26 مايو الماضي، مشيرة إلى أن عدد الألمان المعتقلين لأسباب سياسية في تركيا يبلغ حاليا 11 ألمانيا.
وبحسب معلومات الخارجية الألمانية، لم تفرض السلطات التركية حظر سفر على الرجل.
ويقبع الألمان الأحد عشر في سجون تركية للاشتباه في ارتكابهم جرائم سياسية، مثل دعم إرهابيين أو انقلابيين.
ومن بين المعتقلين مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية دينيز يوجيل والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر.
وتسببت هذه الاعتقالات إلى جانب أمور أخرى في توتر شديد في العلاقات بين ألمانيا وتركيا.
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