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150 جنيها بدل انتقال لطالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

150 جنيها بدل انتقال لطالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد

02:42 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

150 جنيها بدل انتقال لطالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد

بدل انتقال لطالبات بمعهد أزهري

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية مفاجئة لمعهد الفتيات الإعدادي الثانوي بمدينة الخارجة، حيث شهد طابور الصباح، واستمع إلى مطالب الطالبات بالمعهد.

ووجه المحافظ، خلال الزيارة بمنح الطالبات المقيمات بالقرى مبلغ 150 جنيه شهريًا كبدل انتقال لهن أو تدبير أتوبيسات بواقع أتوبيسين أتوبيس للخط القبلي، وآخر للخط البحري لمدينة الخارجة، لنقلهن يوميًا أثناء العام الدراسي، على أن تقوم المنطقة الأزهرية بحصر أسمائهن، كما جرى منح الطالبة مروة فريد محمد فريد مكافئة مالية نظرًا لتميزها في مجال إلقاء الشعر.

ووجه الزملوط، بدراسة إمكانية فتح فصول تقوية والاستعانة بالخبراء والمختصين في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى تنظيم رحلة للطالبات خلال إجازة نصف العام القادمة، فضلا عن إجراء اختبارات ربع سنوية لطلاب الأزهر ومنح الأوائل مكافآت مالية بهدف تشجيع التفوق والتميز في التعليم الأزهري.

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