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بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد "الأمل الجديد" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد "الأمل الجديد" في بورسعيد

02:37 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد دكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الأربعاء، مشروع إسكان الأمل الجديد الخاص باستكمال تطوير منطقة عشوائيات زرزارة العشوائية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح "درويش"، في تصريحات صحفية خلال جولته التي رافقه فيها المحافظ اللواء عادل الغضبان، أنه جاري الانتهاء من 26 عمارة بمشروع استكمال "زرزارة" بإجمالي 620 وحدة سكنية بتكلفة 83 مليون جنيه.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، قد وضعها حجر الأساس لمشروع إنشاء 352 حظيرة ومسكن بمنطقة القابوطي الجديد لسكان عشوائيات منطقة عزبة أبو عوف، والتي سينتهي العمل بها في منتصف 2018 وبتكلفة 220 مليون جنيه.

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