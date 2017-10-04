الرقابة الإدارية تجري تجربة عملية لإدارة أزمة السيول ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أجرت الرقابة الإدارية ببني سويف برئاسة عضو المكتب، اليوم الأربعاء، تجربة عملية لإدارة أزمة السيول بمخر السيل بسنور، بحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلين للقوات المسلحة بقيادة العقيد محمود بشير المستشار العسكري، وأجهزة مديرية الأمن "الدفاع المدني والنجدة والمرور" بقيادة اللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير الامن، وروساء المدن ومديري المديريات المعنية، وعلى رأسها الري والصحة والإسعاف والتموين وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وهدفت التجربة الوقوف على مدى إمكانية وجاهزية كل الأجهزة لمواجهة السيول بالمحافظة، وتدارك الأخطاء التي قد تحدث خلال عملية مواجهة الأزمة حالة حدوثها، من خلال تنفيذ تجربة عملية وسيناريو عملي لأزمة سيول محتملة بمشاركة كل الجهات المعنية، لإجراء التجربة منذ إبلاغ مركز عمليات المحافظة والجهات المشاركة في التجربة بسوء حالة الطقس وهطول الأمطار بغزارة وتم تحريك العناصر المشاركة في إدارة الأزمة في وقت قياسي للتعامل العملي معها وتخفيف تداعياتها وآثارها السلبية على المواطنين كل يعمل حسب ما كلف به لإدارة الأزمة.

وعكست التجربة مدى جاهزية المعدات بكل أنواعها لتدارك الأزمة وتقديم كل الخدمات الطبية والمادية والمعنوية للمتضررين، وإقامة الخيام وتوزيع البطاطين والمواد الغذائية والبترولية على المتضررين من الأزمة كما تم رصد بعض السلبيات والعمل على تلافيها مستقبلًا.

وعلى هامش التجربة قرر عضو مكتب الرقابة إحالة رؤوساء مدينتين ومديرو مديريتىن للنيابة الإدارية لتقاعسهم عن المشاركة فى التجربة.