بالصور.. مستشار رئيس الوزراء يفتتح قسم السيارات بمدرسة "زويل" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح دكتور أحمد جابر، مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قسم الضفائر الكهربية للسيارات بمدرسة أحمد زويل الصناعية بنات في محافظة بورسعيد.

وتضمن حفل افتتاح القسم الجديد بالمدرسة عرض اسكتش فني للتعريف بالتعليم المزدوج، وعرض رياضي للطالبات، وكلمة مستشار رئيس الوزراء الذي قال فيها إن نهضة مصر تبدأ من بورسعيد لأن الاقتصاد القوي يعتمد على الصناعة والتطور الموجود في المحافظة، وأن الطفرة التي تشهدها في منطقة الشرق بالنسبة للمشروعات القومية والموانئ، وحقل ظهر في الغرب ستكون سبب رئيس في تلك النهضة.

حضر افتتاح القسم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، ونجلاء إدوارد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد وليد البيلي، رئيس حي الزهور، والمهندس محمد سعد، مدير التعليم الصناعي، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.