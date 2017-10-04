أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مستشار رئيس الوزراء يفتتح قسم السيارات بمدرسة "زويل" ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مستشار رئيس الوزراء يفتتح قسم السيارات بمدرسة "زويل" ببورسعيد

02:32 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    e19473e942.jpg

  • عرض 5 صورة

    9436d0da67.jpg

  • عرض 5 صورة

    ea9e4a4f5a.jpg

  • عرض 5 صورة

    5c676871d6.jpg

  • عرض 5 صورة

    596cc878cd.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى شرم الشيخ الدولي

الألبوم التالى

بالصور.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى شرم الشيخ الدولي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح دكتور أحمد جابر، مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قسم الضفائر الكهربية للسيارات بمدرسة أحمد زويل الصناعية بنات في محافظة بورسعيد.

وتضمن حفل افتتاح القسم الجديد بالمدرسة عرض اسكتش فني للتعريف بالتعليم المزدوج، وعرض رياضي للطالبات، وكلمة مستشار رئيس الوزراء الذي قال فيها إن نهضة تبدأ من بورسعيد لأن الاقتصاد القوي يعتمد على الصناعة والتطور الموجود في المحافظة، وأن الطفرة التي تشهدها في منطقة الشرق بالنسبة للمشروعات القومية والموانئ، وحقل ظهر في الغرب ستكون سبب رئيس في تلك النهضة.

حضر افتتاح القسم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، ونجلاء إدوارد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد وليد البيلي، رئيس حي الزهور، والمهندس محمد سعد، مدير التعليم الصناعي، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب وزير الإسكان: 160 مليون جنيه لتطوير "هاجوج والإصلاح" في بورسعيد

    أخبار

  • مصرع عامل بناء سقط من أعلى "سقالة" في بورسعيد

    أخبار

  • إصابة طفلة بكسر في الجمجمة إثر سقوطها من سطح منزلها ببورسعيد

    أخبار

  • طالبات ينشرن صورًا لسوء مستوى المدن الجامعية ببورسعيد.. ومصدر ينفي

    أخبار

إعلان

048b1437c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة