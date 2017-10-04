إحالة مدير وحدة صحية بالمنوفية للتحقيق
إحالة مدير وحدة صحية بالمنوفية للتحقيق
02:32 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
وحدة صحية بالمنوفية
المنوفية- مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير الوحدة الصحية بسلامون للتحقيق.
جاء ذلك عقب مروره على الوحدة الصحية واكتشاف عدم وجود أحد من العاملين غير ممرضة وعامل نوبتجية فقط، ولم تتمكن الممرضة من توقيع الانصراف لقيام مسؤول الدفتر بغلق المكتب على الدفتر.
وأكد بيومي، استمرار المتابعة على جميع المصالح الحكومية بالمدينة والقرى التابعة لضمان تقديم خدمات أفضل للمرضى.
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