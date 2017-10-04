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إحالة مدير وحدة صحية بالمنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة مدير وحدة صحية بالمنوفية للتحقيق

02:32 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إحالة مدير وحدة صحية بالمنوفية للتحقيق

وحدة صحية بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير الوحدة الصحية بسلامون للتحقيق.

جاء ذلك عقب مروره على الوحدة الصحية واكتشاف عدم وجود أحد من العاملين غير ممرضة وعامل نوبتجية فقط، ولم تتمكن الممرضة من توقيع الانصراف لقيام مسؤول الدفتر بغلق المكتب على الدفتر.

وأكد بيومي، استمرار المتابعة على جميع المصالح الحكومية بالمدينة والقرى التابعة لضمان تقديم خدمات أفضل للمرضى.

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