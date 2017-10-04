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إحالة 7 موظفين بالوادي الجديد للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 7 موظفين بالوادي الجديد للتحقيق

02:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، بإحالة واقعة توقيع 7 موظفين متغيبين عن العمل في دفاتر الحضور بجهاز التعمير بمدينة الخارجة للتحقيق.

وأكد مسؤول الإعلام بمحافظة الوادي الجديد، علي ميصر، لـ"مصراوي"، أن محافظ الإقليم فاجأ صباح اليوم العاملين بجهاز تعمير الوادي الجديد بالمرور، وذلك بهدف الاطمئنان على سير العمل والوقوف على مدى التزام العاملين بالمواعيد الرسمية المقررة، حيث اطلع المحافظ على الدفاتر الخاصة بحضور وانصراف الموظفين، وتبين عدم وجود 7 موظفين بالرغم من توقيعهم بدفاتر الحضور، وعليه وجه المحافظ بتحويل الموضوع لجهات التحقيق.

أكد ميصر، أن المحافظ شدد على ضرورة التزام جميع العاملين بمختلف الهيئات والمصالح الحكومية بالمواعيد المقررة وأنه لا تهاون في حق الدولة.

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مصراوي Masrawy

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