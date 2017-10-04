مفوض أوروبي يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها

طرابلس - (د ب أ):

أكد المفوّض الأوروبي لسياسات دول الجوار يوهانسن هان اليوم الأربعاء استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها.

جاء ت تصريحات هان عقب مباحثات أجراها اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس .

وقال هان، في مؤتمر صحفي عقده بحضور كيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في ليبيا لطفي المغربي، إن "زيارته الرسمية لطرابلس تأتي ضمن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها، وفي سبيل إدارة عجلة التنمية فيها".

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي "لخطة الأمم المتحدة الرامية لحل المشاكل السياسية والوصول لانتخابات تفرز أجسام سياسية جديدة يجتمع عليها الليبيون".

وأشار المفوَض إلى سعي دول الاتحاد لتقديم الدعم في مجالات المشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا واستعدادهم لفتح أبواب الدراسة أمام الطلبة الليبيين في إطار شراكتهم مع ليبيا ودعمهم لشبابها ومحاولة خلق فرص عمل لهم.

وكان يوهانسن هان وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار "معيتيقة" في طرابلس.