أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مفوض أوروبي يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مفوض أوروبي يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها

02:44 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مفوض أوروبي يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها

طرابلس - (د ب أ):

أكد المفوّض الأوروبي لسياسات دول الجوار يوهانسن هان اليوم الأربعاء استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها.

جاء ت تصريحات هان عقب مباحثات أجراها اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس .

وقال هان، في مؤتمر صحفي عقده بحضور كيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في ليبيا لطفي المغربي، إن "زيارته الرسمية لطرابلس تأتي ضمن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار ليبيا وأمنها، وفي سبيل إدارة عجلة التنمية فيها".

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي "لخطة الأمم المتحدة الرامية لحل المشاكل السياسية والوصول لانتخابات تفرز أجسام سياسية جديدة يجتمع عليها الليبيون".

وأشار المفوَض إلى سعي دول الاتحاد لتقديم الدعم في مجالات المشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا واستعدادهم لفتح أبواب الدراسة أمام الطلبة الليبيين في إطار شراكتهم مع ليبيا ودعمهم لشبابها ومحاولة خلق فرص عمل لهم.

وكان يوهانسن هان وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار "معيتيقة" في طرابلس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

    أخبار

  • لافروف خلال لقاء حفتر: الوضع في ليبيا لا يزال صعبا

    أخبار

  • الأزمة الليبية.. ماذا يحدث هناك؟

    أخبار

  • بالصور- أبرز 10 تصريحات عالمية اليوم

    أخبار

إعلان

f334541ffb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو