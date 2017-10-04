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في دعوى "أرتوك" ضد "سكودا".. الدفاع يطالب بوقف استيرادها حفاظًا على الاقتصاد

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مصراوي Masrawy

في دعوى "أرتوك" ضد "سكودا".. الدفاع يطالب بوقف استيرادها حفاظًا على الاقتصاد

02:56 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

شركة سكودا العالمية

كتب – محمود السعيد:

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر دعوى رجل الأعمال شفيق جبر ضد شركة سكودا العالمية، التي يطالب فيها بتعويض عن قرار الأخيرة بوقف التعامل معها.

وقدم محاميا الشركة، محمد عبدالله وعمرو الشربيني، صورة من خطاب وزير إلى وزير التجارة و الصناعة المتضمن؛ استعراض مشاكل السيارة "سكودا" مع جهاز حماية المستهلك، و أن أرتوك هو الوكيل الحصري للسيارة، وأوصى بوقف استيرادها لحين انتهاء المنازعات القضائية بين "أرتوك" و "سكودا" حفاظا على أرواح المستهلك المصري و لعدم تضرر الاقتصاد.

كانت طالبت شركة "ارتوك اوتو" تعويض قدره 225 مليون دولار من الشركة المدعى عليها سكودا" للسيارات وذلك بعد طالبت شركة سكودا العالمية من وكيلها الحالى فى "أرتوك أوتو" المملوكة لشفيق جبر التوقف عن صيانة سيارات سكودا في نطاق الضمان، على أن تقوم إحدى العلامات التابعة للمجموعة في مصر وهي: "سيات وأودى وفولكس واجن" بأعمال الصيانة لحين اختيار موزع جديد وفقا لشروط الشركة الأم وهو ما سبب ضررا ماديا لها.

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