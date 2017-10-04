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ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار أسفل عقار في مصر القديمة

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القديمة

02:46 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار أسفل عقار في مصر القديمة

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، 4 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل عقار في منطقة مصر القديمة.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة؛ مفادها قيام كل من "أحمد.إ"، 21 سنة، عامل، و"محمد.إ"، 19 سنة، عامل، و"لاشين.م"، 25 سنة، عامل، و"عاطف.ا"، 17 سنة، عامل، بالتنقيب عن الآثار بالعقار سكن المتهمين من الأول للثالث "ملكهم".

أكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار المشار إليه، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بالحفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر داخل العقار على حفرة قطرها 2×3 متر بعمق 6 أمتار؛ وأدوات التنقيب؛ وكمية من الأواني الفخارية بداخلها بخور.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، حُرر عن ذلك المحضر رقم 14155 لسنة 2017م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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