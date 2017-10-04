للمرافعة.. تأجيل محاكمة 66 متهمًا في قضية "ولاية داعش الصعيد" لـ 7 نوفمبر
للمرافعة.. تأجيل محاكمة 66 متهمًا في قضية "ولاية داعش الصعيد" لـ 7 نوفمبر
02:17 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب – عمرو علي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، لـ 7 نوفمبر لمرافعة الدفاع.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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