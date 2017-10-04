4 أماكن يحظر فيها الموت حول العالم.. والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

تختلف قائمة المحظورات بين دولة وأخرى بحسب اختلاف القوانين، وقد يتعجب سكان بعض المناطق مما هو محظور على سكان مدينة أخرى، لكن في بعض الأحيان يصعب تصديق أنه يوجد قانون يحظر "الموت".

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن موقع "كوريوزوني" الإيطالي، قائمة ببعض الأماكن في مختلف أنحاء العالم التي يحظر فيها الموت، حتى وإن كان من غير المنطقي معاقبة شخص متوفي، لكن يمكن معاقبة أهله وورثته، وهي كالآتي:

اليونان

يرجع قانون حظر الموت في هذه الجزيرة إلى العصر الإغريقي، وذلك لأن هذه الجزيرة تعتبر مقدسة، لذلك هجر سكان الجزيرة المنطقة بسبب هذا القانون.

النرويج

توجد بلدة في النرويج تحظر الموت على أراضيها، وتم سن هذا القانون في فترة الحرب العالمية الأولى، وبسبب برودة الطقس الشديدة كانت جثث القتلى لا تتحلل، مما تسبب في انتقال أمراض معدية، أدت إلى مغادرة سكان الجزيرة قبل أن توافيهم المنية بها.

إسبانيا وفرنسا

يتم تطبيق حظر الوفاة في أماكن عدة في إسبانيا وفرنسا وذلك بسبب عدم وجود مقابر بها، وذلك لأن بعض هذه الأماكن لا تمتلك رفاهية إقامة المقابر.

فيما تعتبر السلطات الفرنسية أن بعض مناطقها شديدة الجمال ولا ينبغي تشويه هذا الجمال بإقامة المقابر على أراضيها، لذلك توفر الرعاية الصحية العالية لسكانها.

إيطاليا

تحظر مدينتي كازيرتا وقطنصار الإيطاليتين الموت على أراضيهما، وذلك بسبب نقص المقابر بهما، كما لا توجد بهما مستشفيات، مما أدى إلى احترام سكان المدينتين هذا القانون الغريب نظرا لأن من يعاني حالات صحية حرجة قد تؤدي إلى الوفاة يتلقى علاجه خارج المدينة.