بالصور.. مصر للطيران تفتتح فرع للأسواق الحرة بصالة السفر بمبنى 2 بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

افتتح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فرعاً جديداً، لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة بصالة السفر الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى.

وقال صفوت مسلم ‘ن مصر للطيران للأسواق الحرة تسعى للانتشار والتواجد الدائم في صالات السفر والوصول تلبية لرغبات الركاب، حيث جاء افتتاح الفرع الجديد بعد 3 شهور على افتتاح فرع مصر للطيران للأسواق الحرة بصالة الوصول الدولي في نفس مبني الركاب الجديد رقم 2، الذي يشهد تزايدا في عدد شركات الطيران العاملة منه وبالتالي زيادة أعداد المسافرين وعملاء الأسواق الحرة الذين يفضلون اقتناء الماركات العالمية في العديد من السلع والمنتجات المعروضة بأفرع الشركة.

وأوضح مسلم أن الفرع الجديد بصالة السفر تم إنشاؤه على مساحة 450 م2، وقامت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة أيضا بتصنيع وحدات العرض بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران كاستشاري هندسي للمشروع، والذي تم تجهيزه وفقا لأعلي مستويات الجودة، وبذلك تكون شركة الأسواق الحرة قد انتهت من استكمال وافتتاح كافة المواقع بمبني الركاب رقم (2) سفر ووصول بإجمالي مساحات 1500م2.

وبمناسبة الافتتاح تقرر منح العملاء هدايا قيمة مجانية لمن يقوم بالشراء بقيمة 100 دولار.

ومن جانبه أكد رضا متولي رئيس شركة الأسواق الحرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة وتحت رعاية وزارة الطيران المدني للتواجد والتوسع في كافة المطارات بجميع انحاء الجمهورية، وأشار إلي أن شركة الأسواق الحرة نجحت في تحقيق فائض بلغ نحو 131 مليون جنية بنهاية العالم المالي 2016/2017.

وأضاف متولي أن فروع مصر للطيران للأسواق الحرة تتواجد حالياً في مبني الركاب ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولى، ومطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر ولأسوان وسوهاج والإسكندرية برج العرب والنزهة والجونة وطابا، بالإضافة إلى فروع مول سيتي ستارز وفندق ساڤوي شرم الشيخ وفندق هيلتون طابا.

وعن الخطط المستقبلية لقطاع الأسواق الحرة بالشركة، أضاف متولي أنه من المقرر افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصر للطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفكنس مع بداية تشغيلهم لتكون جاهزة عند الافتتاح، كما أنه جاري إعداد التجهيزات اللازمة لإفتتاح سوق حرة بصالة الوصول الخارجي لمطار برج العرب الدولي.

كما أنه يجري حالياً تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة ، وتم الاستلام الفعلي للمخزن بعد التطوير وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات ويبلغ مساحته حوالي 800م2 ، وجاري العمل بتطوير مخزن كسفريت ومخزن شرم الشيخ ومخزن الإيداع بالإسكندرية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع.

كما تم البدء في اجراءات تحديث نظام IT المطبق بالشركة من خلال الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الأسواق الحرة عالميا، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في نشاط مصرللطيران للأسواق الحرة.​