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تأجيل انتخابات الإعادة على مقعد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

تأجيل انتخابات الإعادة على مقعد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان

02:49 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تأجيل انتخابات الإعادة على مقعد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان

البرلمان

كتب- أحمد علي:

قال النائب الدكتور هشام مجدى، مقدم الطعن على انتخابات لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، وذلك على مقعد الوكيلين، أنه تم تأجيل انتخابات الإعادة وذلك لسفر رئيس اللجنة الدكتور سيد فليفل والنائبة مى محمود أمين سر اللجنة، واللواء صلاح عفيفيى المرشح على منصب وكيل اللجنة والنائب مصطفى الجندى للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الأفريقى والتى ستستمر لمدة أسبوعين.

وأضاف مجدى فى تصريحات اليوم للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم عقد اتخابات اللجنة يوم 22 أكتوبر الجاري بدلا من إجرائها فى الموعد المقرر لها وهو الأحد القادم 8 أكتوبر، لافتا أن عدد أعضاء لجنة الشئون الأفريقية وصل إلى 10 نواب، وأن سفر 4 نواب من اللجنة للخارج سيؤدى إلى خلل فى النصاب القانونى للانتخابات.​

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