أمين البحوث الإسلامية عن غلق أكشاك الفتوى: نحترم رغبة إدارة المترو

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن انتشار وعاظ الأزهر لا يرتبط بمكان معين، وهم يعملون ميدانيا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غلق أكشاك الفتوى بمحطة مترو الشهداء، بعد انتهاء البروتوكول الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف عفيفي في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه تم غلق أكشاك الفتوى بمحطة مترو الشهداء بسبب انتهاء البروتوكول الموقع مع الشركة، متابعا "نحترم رغبة الشركة في عدم تجديد البروتوكول".

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن شركة مترو الأنفاق لم تبد أي أسباب حول رغبتها في عدم تجديد التعاقد للاستمرار أكشاك الفتوى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وعاظ الأزهر لديهم الاستعداد الكامل للعمل في أي مكان.

وقال عفيفي إن أكشاك الفتوى بالمترو شهدت نجاحا وإقبالا كبيرا من قبل الجمهور، وتركزت معظم الأسئلة حول الطلاق والزواج والمواريث والمعاملات الأخلاقية.

ونوه محي الدين عفيفي إلى أن وعاظ الأزهر مستمرين في نشر منظومة القيم والأخلاق، ومواجهة الفتاوى الشاذة والآراء المتطرفة.