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وزير الإسكان: استمرار عمل اللجنة الخاصة بتحديد مستحقات شركات المقاولات

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: استمرار عمل اللجنة الخاصة بتحديد مستحقات شركات المقاولات

02:44 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وزير الإسكان: استمرار عمل اللجنة الخاصة بتحديد مستحقات شركات المقاولات

مصطفي مدبولي وزير الإسكان

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم استمرار قرار مجلس الوزراء بعمل اللجنة الخاصة بتحديد مستحقات شركات المقاولات والتي من المنتظر أن تسددها الدولة. 

وأضاف وزير الإسكان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه المشروعات انتهت منذ فترة إلى أن المحافظات والجهات الحكومية لم تتوفر لديها تمويل مالي لسداد هذه المستحقات. 

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تقرر تحديد آلية للسداد عن طريق الصناديق الخاصة للمحافظات أو عن طريق بيع قطع أراضي بقيمة المستحقات المالية لهذه الشركات للوفاء بهذه الالتزمات. 

وقال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء اعتمد الدفعة الثالثة من فروق تعويضات شركات المقاولات عن المشروعات الجاري تنفيذها نتيجة تعويم الجنيه.

وأضاف وزير الإسكان خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على تحديد نسبة تعويضات وزارات الري والنقل والإسكان، كما تمت تحديد نسب تعويضات التوريدات.​

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