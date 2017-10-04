«حكاية صورة».. الزمالك بالزي الأصفر للمرة الوحيدة في تاريخه

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كتب- كريم قماح:

ارتبط اللون الأبيض باسم نادي الزمالك على مر تاريخه، واعتاد جمهور وعشاق الفريق على التغني واصطناع الألقاب لفريقهم باللون الأبيض مثل «القلعة البيضاء- الفارس الأبيض».

ولكن بحسب عرف كرة القدم، فهناك لونين يستقر عليهما الفريق في بداية موسمه بخلاف اللون الأساسي له، تحسبًا لموجهة فريق منافس خلال المباريات يرتدي نفس الزي، ويكون من حق الفريق صاحب الأرض والجمهور ارتداء زيه الرسمي.

ولكن كسر الزمالك تلك القاعدة في مباراة وحيدة خلال تاريخه، حيث قرر ارتداء الزي الأصفر المعروف لنادي الإسماعيلي.

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وكانت تلك المباراة للزمالك على ملعبه ووسط جماهيريه ويحقق له ارتداء اللون الأبيض، إلا أن الفريق المنافس قرر ارتداء نفس اللون، حيث كان هناك أزمة بالفريق المنافس الذي استقدم زيه الأساسي، بدلًا من الاحتياطي.

وكانت تلك المباراة أمام سوجارا الجابوني في استاد القاهرة سنة 1994 وفاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة سجلة عبد الرحمن أوسكار.