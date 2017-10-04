4 سيناريوهات تقود الفراعنة لتحقيق حلم المونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» 4 سيناريوهات تحسم صعود المنتخب الوطني للمونديال كالأتي:

- السيناريو الأول

يدخل المنتخب الوطني مواجهة الكونغو وهو في صدارة المجموعة الخامسة، متفوفًا على ملاحقة الأوغندي بفارق نقطتين، إذا في حالة الفوز على الكونغو وخسارة المنتخب الأوغندي أمام غانا، يرتفع رصيد منتخبنا إلى 12 نقطة أي بفارق 5 نقاط عن ملاحقة الأوغندي، وأيضًا سيبتعد عن المنتخب الغاني الذي سيصبح رصيده 8 نقاط، وهذا السيناريو يحسم التأهل لمونديال روسيا 2018 من هذه الجولة حتى وإن خسر الجولة الأخيرة أمام البلاك ستارز.

- السيناريو الثاني

شاهد أيضا

في حالة تعادل المنتخب الوطني أمام الكونغو، وتعادل منتخبي أوغندا وغانا، يصبح الفارق مع المنتخب الأوغندي 3 نقاط فقط، فيحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام المنتخب الغاني ليصبح رصيده من النقاط 11 نقطة متفوقًا على المنتخب الأوغندي في حالة تعادله، أو حتى الفوز على الكونغو والذي سيصل إلى النقطة الـ10 كحد أقصى للنقاط، ما يعطى بطاقة التأهل للفراعنة إلى مونديال روسيا 2018.

- السيناريو الثالث

في حالة هزيمة المنتخب الوطني، وفوز المنتخب الغاني على أوغندا، ستصعد غانا إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، لتصبح المنافسة بين مصر وغانا.

وفي هذه الحالة يحتاج المنتخب الوطني الفوز على المنتخب الغاني ليصبح عدد النقاط 12 نقطة ما يضمن حجز مقعدًا للمنتخب المصري بمونديال روسيا 2018.

- السيناريو الرابع

في حالة تعادل المنتخب الوطني أمام الكونغو وتعادل أوغندا أمام غانا، يحتاج المنتخب المصري الفوز في الجولة الأخيرة أمام «البلاك ستارز» لحصد بطاقة العبور إلى مونديال روسيا 2018، حتى في حالة فوز أوغندا على الكونغو، لأنه سيصبح عدد النقاط على النحو التالي:

المنتخب الوطني في المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بـ11 نقطة، ما يعطي الغلبة للفراعنة وحجز مقعدًا بمونديال روسيا 2018.