أحرجت داعية سلفيا وانتقدت بطلة «ركبني المرجيحة».. 7 معلومات عن «منة عمارة»

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في مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم"، مع الإعلامي "محمد الغيطي" عبر فضائية "LTC" أمس الثلاثاء، صرحت الإعلامية، منة عمارة، الفائزة في مسابقة ملكة جمال مصر 2015، بأن مسابقات الجمال وما يحدث بها حرام، وهو ما فاجأ الكثيرون بأن تصرح ملكة جمال سابقة بمثل هذا الكلام الناري.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أحرجت "منة عمارة" الداعية السلفي "محمود عامر"، ضيف الحلقة، عندما دعاها لارتداء الحجاب ذاكرًا آية قرآنية، فأحرجته قائلة: "الآية اللي حضرتك قولتها دي (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ) في سورة إيه ورقمها كام؟، فرض الداعية الإجابة، وتابعت "عمارة": "التبرج حاجة شخصية خاصة وهشيل ذنبها لوحدي ومحدش يحاسبني وربنا اللي يحاسبني".



ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن منة عمارة..

1- فازت بلقب السفيرة في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2015، كما حصلت على لقب سفيرة مصر للسياحة والبيئة لعام 2016، في مسابقة "ميس إيكو إيجيبت".

2- توجت بلقب "ميس ديجيتال"، والذي يمنح للمتسابقة صاحبة أكبر نسبة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- بفضل تصويت الجمهور، حصدت "منة عمارة" لقب "ميس فوتوجونيك"، أي "الملكة الرقيقة"، بمسابقة "ميس إيكو إيجيبت".

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4- قدمّت عددا من البرنامج، من بينها "عز الشباب" عبر فضائية "روتانا"، و"ماشية غلط" و"موضة"، كما قدمت حفل افتتاح مهرجان النخبة العقاري في أغسطس الماضي.

5- من هواياتها المفضلة القراءة، ومن مشجعي النادي الأهلي، وشاركت بدور "مذيعة" في مسلسل "شطرنج 3".

6- بدأت مشوارها كإعلامية قبل ثلاث سنوات عندما كانت ضيفة في محطة "رحاب إف إم" الإذاعية، والتي يمتلكها الثنائي حميد ووليد الشاعري، وبعد انتهاء الحلقة فوجئت باتصال من حميد الشاعري يبدي إعجابه بصوتها ويطلب منها العمل كمذيعة بالمحطة.

7- في يوليو الماضي، انتقدت "دالي حسن" بطلة أغنية "ركبني المرجيحة"، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "بطلوا تعملوا للانحلال والتدني سعر.. الست اللي منزلة أغنية (ركبني المرجيحة).. الأغنيه عملت ٣٠ مليون مشاهدة على يوتيوب.. وكاتبة على صفحتها ده النجاح وده النيلة وبتشكر ربنا.. يا جماعة بطلوا تشيروا القاذورات دي"، وأضافت: "إنتوا بتعملوا سعر للتدني والمستوى الهابط للشهرة وقيمة للعفانة.. وبتحبطوا ناس بتعمل شغل بجد وعندها موهبة بجد.. اللي بتعملوه جريمة".