«الفول والسلمون».. 8 أطعمة تحميك من «سرطان الثدي»

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الوقاية خير من العلاج، فعلى الرغم من تقدم علاج السرطان عن ذي قبل؛ إلا أن خطر إصابة الكثيرين به لا يزال موجودًا، ويعد مرض سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم، وأثبتت كثير من الدراسات أن الرجال والنساء معرضون للإصابة به.

وفي شهر أكتوبر الجاري المعني بالتوعية بمرض سرطان الثدي، نقدم مجموعة من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بالمرض بدرجة كبيرة، وفقًا لما ذكره موقع "إيتنج ويل" الطبي..

1- القرنبيط

يحتوي القرنبيط على مركب يسمى Sulforaphane، والمسؤول عن تقليل عدد الخلايا المعرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي، وذلك وفقًا لما ذكره بحثا بجامعة "ميشيجان" الأمريكية، فالقرنبيط أو البروكلي مهم جدًّا لصحة المرأة نظرًا لاحتوائه أيضًا على كثير من مضادات الأكسدة، وينصح بتناوله مسلوقًا لتدمير الخلايا السرطانية قبل تكونها.

2- السلمون

لا شك أم سمك السلمون أحد الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تقلل من الالتهابات وتسهم في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، ووفقًا لدراسة حديثة في علم الأمراض السرطانية؛ فإن تناول السلمون أو التونة أو السردين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يعمل على مكافحة السرطان.

3- زيت الزيتون

كثير منا يستخدم زيت الزيتون لأسباب جمالية أو علاجية، ولكن بعضنا لا يعرف أهمية تناول زيت الزيتون وقدرته على مكافحة بعض الأمراض، التي يأتي على رأسها مرض سرطان الثدي، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعمل بدورها على منع نمو الخلايا السرطانية الخبيثة.

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4- البقدونس

اكتشف باحثون بجامعة "ميسوري" الأمريكية أن البقدونس والكرفس وبعض الأطعمة الخضراء لديها قدرة على قمع نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي، لذلك ينصح الأطباء بإضافة البقدونس الطازج إلى نظامك الغذائي اليومي.

5- القهوة

في حين سلطت كثير من الدراسات الضوء على المخاطر التي تتسبب بها القهوة؛ إلا أن دراسة حديثة في عام 2011 أكدت أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يساهم بدرجة كبيرة في تقليل فرص الإصابة بمرض سرطان الثدي؛ حيث إنها تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

6- الخوخ والبرقوق

في دراسة حديثة قام بها باحثون بجامعة "تكساس" وجدوا أن فاكهة معينة مثل الخوخ والبرقوق تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وهو ما يجعلها من الأطعمة القوية في مكافحة مرض سرطان الثدي.

7- الفول

وفقًا لتقرير جديد نشر في "الجريدة الأمريكية للتغذية العلاجية"، فإن الفول والبقوليات عموما من الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية، والتي تقلل خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، وكلما زادت الكمية المتناولة كلما قلت مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية عمومًا، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تناول المرأة يوميا لـ10 جرامات من الفول، أي ما يعادل نصف كوب، وهو ما يقلل إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 7%.

8- عين الجمل

لا شك أن للمكسرات فوائد كبيرة على صحة الإنسان، ولا سيما الجوز أو عين الجمل، والذى أكد باحثون قدرته على منع نمو خلايا سرطان الثدي، وفي دراسة حديثة وجد أن تناول حبتين على الأقل من عين الجمل يوميًّا يساعد في خفض الإصابة بالمرض؛ حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية.