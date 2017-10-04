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رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى فرنسا على رأس وفد كبير

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى فرنسا على رأس وفد كبير

02:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى فرنسا على رأس وفد كبير

حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الاربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة رسمية وجهت له في أغسطس الماضي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت الدائرة الإعلامية للحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن الزيارة تهدف "لبحث تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيعها في المجالات كافة وفي مقدمتها التعاون ضد الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا ودعم القوات العراقية في حربها ضد داعش وتعزيز انتصاراتها وقدراتها التسليحية".

وأوضحت أن المباحثات التي يجريها العبادي والوفد الوزاري المرافق له ستتركز على التعاون الاقتصادي وزيادة مساهمة الشركات والخبرات الفرنسية في جهود إعادة الاستقرار والإعمار للمدن المحررة وعموم المحافظات.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء حيدر العبادي وزراء الدفاع والنفط والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والهجرة والمهجرين والصناعة والمعادن ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الاستثمار .

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