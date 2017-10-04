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الصدفة توقع تجار "الترامادول" بالمطرية في قبضة الشرطة قبل توزيع "الصفقة"

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مصراوي Masrawy

الصدفة توقع تجار "الترامادول" بالمطرية في قبضة الشرطة قبل توزيع "الصفقة"

02:12 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

سقط كهربائيان يتاجران في الأقراص المخدرة؛ في قبضة معاون مباحث قسم شرطة المطرية؛ وذلك أثناء تفتيشه لسيارتهما حيث عُثر على 1084 قرص مخدر ومنشط جنسي ومبلغ مالي 226 ألف جنيه.

التفاصيل بدأت أثناء مرور النقيب معتز بالله أحمد الصاوي، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، بشارع الحرية؛ وبصحبته القوة المرافقة فتمكن من ضبط كل من "شوقي.بـ"، 52 سنة، فني كهرباء، و"عبد الشهيد.ف"، و"فهيم.ع"، 53 سنة، فني كهربائي، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة المتهم الأول "وبحوزتهما 534 قرص مخدر و 550 قرص منشطات جنسية وطبنجة صوت معدلة عيار 9مم تحمل أرقام 084582 ومبلغ مالي 226490 جنيه و4 هواتف محمولة.

وأمام المقدم محمود الأعصر، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما في نقل وترويج المواد المخدرة.

وأضاف المتهمان بشروعهما في ترويج صفقة الأقراص المضبوطة بحوزتهما على عملائهما بمنطقة المطرية.

حُرر بالواقعة المحضر رقم 17060 لسنة 2017م جنح القسم المطرية؛ أحاله العميد مجرد هندي؛ رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة؛ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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