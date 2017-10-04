التعليم تستخدم "الفيديو كونفرانس" لتوعية الطلاب من الأمراض المعدية

القاهرة- مصراوي:

عقد الدكتور أكرم حسن محمد مدير عام الإدارة العامــة للتربية البيئية والسكانــية والصـحية لقاء توعية من خلال شبكات الفيديو كونفرانس لمسئولي الصحة المدرسية، وكوادر التربية البيئية والسكانية والصحية بجميع المديريات والإدارات التعليمية؛ لمناقشة كيفية تفعيل الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس، مما يسهم في زيادة انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب.

وشارك في تنفيذ اللقاء كل من الدكتورة نهلة رشدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان والدكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي بوزارة الصحة والسكان.

وقالت وزارة التربية والتعليم –فى بيان لها- اليوم، تناول اللقاء أهم الآليات المطلوب تنفيذها علي مستوي المدارس لتفعيل خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية، والتعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الصحية الواجب مراعاتها علي مستوي المنشآت التعليمية.

كما تناول اللقاء آليات تفعيل القرار الوزاري رقم (74) لسنه 2014 والخاص بتشكيل لجان الصحة والبيئة في كل من: (المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية التعليمية)، ومهام كل لجنة.، هذا بالإضافة إلى التوعية بالحملة القومية لمكافحة الديدان المعوية والمزمع تنفيذها خلال الفترة من يوم (15 إلى 26) أكتوبر 2017؛ لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية علي مستوي الجمهورية، وذلك بتجريعهم قرص واحد قابل للمضغ؛ لخفض معدلات إصابة التلاميذ بالديدان المعوية.

وأشارت الوزارة أن تلك الخطوة تأتى حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صحة أبنائنا الطلاب واستمرارًا لجهود التعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.