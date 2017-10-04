الأزهر محذرا الشيعة: لا للتطاول على آل البيت

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس وكيل الأزهر الشريف، إن مذهب أهل السنة يوجب احترام جميع الصحابة _ رضوان الله عليهم _ وعدم الخوض فى الأحداث التى كانت محل خلاف والتى ذكرتها كتب التاريخ.

وحذر شومان في تصريحات له اليوم الأربعاء، ما يفعله الشيعة من اتخاذ موسم الاحتفال بالإمام الحسين مناسبة للتطاول على بعض الصحابة أو آل بيت رسول الله _صلى الله علية وسلم_.

وقال وكيل الأزهر: "لا للتطاول على صحابة رسول الله وآل بيته.. نعتقد نحن السنة وجوب احترام الصحابة أجمعين وعدم الخوض فيهم حتى من شاركوا في أحداث نأسى حين نذكرها ونتمى لو لم تكن وقعت مثل استشهاد سيدنا الحسين، ونفسر هذه الأحداث على أنها وقعت نتيجة اجتهادات بشرية كان يظن كل مجتهد منهم أنه على صواب فيما ذهب إليه".

ولفت إلى أن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، ولا نحمل على أحد منهم نتيجة نقل تاريخي قد لا يتطابق مع الواقع، لأن التأريخ للأحداث يكون غالبا بعد حصولها بفترة زمنية واعتمادا على روايات لأشخاص ربما اكتفوا بالسماع ولم يشهدوا بأنفسهم، والمطالع لكتب التاريخ يرى الشيء ونقيضه عن الحادثة الواحدة أو الشخص الواحد.

وتابع: "ولذا نرفض رفضا قاطعا مايخوض فيه بعض أدعياء التشيع من اتخاذ مناسبة الاحتفال باستشهاد الإمام الحسين - رضي الله عن آل بيت النبوة - موسما للتطاول على أمنا عائشة - رضي الله عنها - أو سيدنا الصديق أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو على أحد كتبة الوحي سيدنا معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهم - ولنترك ماكان بين الصحابة لله فهو لن يفيدنا في واقعنا ولن يجر علينا الخوض فيه إلا جر الإثم والذنوب إلى صحائفنا، فرضي الله عن الصحابة أجمعين رغم أنف الجهلاء، ونبرأ إليك اللهم مما يفعل السفهاء".​