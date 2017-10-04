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رئيس جامعة السادات يلتقي المستشار الثقافي الكويتي لبحث أوجه التعاون

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة السادات يلتقي المستشار الثقافي الكويتي لبحث أوجه التعاون

02:23 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

رئيس جامعة السادات يلتقي المستشار الثقافي الكويتي لبحث أوجه التعاون

رئيس جامعة السادات والمستشار الثقافي الكويتي

المنوفية- مروة فاضل:

اجتمع اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات، مع الدكتور أحمد المطيري المستشار الثقافي الكويتي.

وأسفر الاجتماع على الاتفاق على سبل التعاون بين الطرفين في مجال رعاية الطلاب الوافدين من دولة الكويت الشقيقة ودعم التعاون المشترك بين الطرفين.

كما كرم المستشار أحمد المطيري، الدكتور أحمد بيومي وسلمه درع السفارة الكويتية، وذلك تقديرا منهم على الجهد المبذول من جامعة مدينة السادات في مجال التعاون التعليمي والثقافي.

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