حبس مندوب شرطة مفصول بتهمة الاتجار في الهيروين بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أمرت نيابة السويس بإشراف المستشار عماد الدهشان بحبس مندوب شرطة 4 أيام، بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كان مكتب مكافحة المخدرات بالسويس، وجنوب سيناء تلقى معلومات تفيد بترويج المتهم "عمرو. ع" مندوب شرطة مفصول من الخدمة، المواد المخدرة على المتعاطين مستغلا من المقاهي بمحيط مستشفى السويس العام مكانا له.

وفور تقنين الإجراءات، أعد الرائد أحمد بيومي الضابط بإدارة المكافحة كمين للمتهمين، وتمكن من ضبطه خلال بيع المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 تذكرة هيروين وزنت 23 جراما.