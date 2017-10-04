أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

40 مليون جنيه لإقامة مدرسة زراعية ببلاط في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

40 مليون جنيه لإقامة مدرسة زراعية ببلاط في الوادي الجديد

02:09 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

40 مليون جنيه لإقامة مدرسة زراعية ببلاط في الوادي الجديد

أرشيفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليًا إنهاء الإجراءات وتوصيل المرافق الخاصة بإنشاء مدرسة ثانوية زراعية بمدينة بلاط، وذلك بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

وأكد عباس، لـ"مصراوي"، أنه جرى تخصيص 72 فدانًا لإقامة المباني الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة واستخراج بئر مياه خاص بالمدرسة لاستخدامه في تدريب الطلاب على زراعة المحاصيل والخضر.

ولفت إلى أنه جرى تسليم العملية للمقاول للبدء في عمليات التنفيذ وسيتم الانتهاء من المبنى خلال عام من الآن وستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء تسليم مشروعات تشغيل الشباب بواحة بلاط في الوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. إقبال على شراء خطوط الشبكة الرابعة في الوادي الجديد

    أخبار

  • 60 من طلائع الشباب يشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. وزير التنمية يدعم مركز الصناعات الحرفية في الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

2d1ea600cc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو