40 مليون جنيه لإقامة مدرسة زراعية ببلاط في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليًا إنهاء الإجراءات وتوصيل المرافق الخاصة بإنشاء مدرسة ثانوية زراعية بمدينة بلاط، وذلك بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

وأكد عباس، لـ"مصراوي"، أنه جرى تخصيص 72 فدانًا لإقامة المباني الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة واستخراج بئر مياه خاص بالمدرسة لاستخدامه في تدريب الطلاب على زراعة المحاصيل والخضر.

ولفت إلى أنه جرى تسليم العملية للمقاول للبدء في عمليات التنفيذ وسيتم الانتهاء من المبنى خلال عام من الآن وستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل.