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كمال عامر: سنوجه رسالة تأييد لترشيح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى جلسة البرلمان المقبلة

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مصراوي Masrawy

كمال عامر: سنوجه رسالة تأييد لترشيح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى جلسة البرلمان المقبلة

02:02 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كمال عامر: سنوجه رسالة تأييد لترشيح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى جلسة البرلمان المقبلة

اللواء كمال عامر

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجة رسالة تأيد وتزكية للرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسية تانية، وذلك في أولى اجتماعاتها الرسمية.

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: "نزكي الرئيس السيسي وندعمه من قلوبنا جميعا، وبقناعة حقيقة في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة سيعلنون أيضا تأيدهم لسياسة الرئيس السيسي الداخلية والخارجية، ويدعمون جميع الخطوات البناءه والناجحة التي يتبناها من أجل بناء الديمقراطية الحديثة.

وعن جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، أكد عامر أنه منذ انتهاء دور الأنعقاد الثاني ويجرى وضع التصورات لخطة العمل لتشمل كل ما يتعلق بالأمن القومي الشامل لمصر والتشريعات بجانب القضايا الملحة علي الساحة، علي أن تبحث اللجنة مع أول انعقاد لها رسميا جميع هذه الملفات الهادفة بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللجان المختلفة بالمجلس.

ووجه عامر، الشكر لله وأعضاء اللجنة بعد فوزة برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي للمرة الثالثة علي التوالي، قائلاً : " الحمدلله اكرمني الله من فضله بتجديد أعضاء لجنة الدفاع ثقتهم في، وأرجو من الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير لبلدنا وشعبنا العظيم الذى وضع ثقته فينا".

وفي ختام حديثة، دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، جميع النواب للتكاتف والعمل سوياً لدعم مصر العظيمة، والعمل علي إعلاء شأنها.

جدير بالذكر أن اللواء كمال عامر، فاز خلال الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي للمرة الثالثة علي التوالي، وفوز النائب أحمد عبد التواب، أمينا للسر، فيما تشهد اللجنة إعادة الانتخابات علي مقعدي الوكالة.​

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