إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي السوالم والمخدم في قنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، من إنهاء خصومة الثأرية بين عائلتي السوالم والمخدم، بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

حضر الصلح عدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وكبار العائلات والقبائل، وعدد كبير من أبناء العائلتين.

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وأعرب اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، عن التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية، التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر.

وأكد مدير الأمن حرص المديرية على التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ولجان المصالحات، لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظًا على دماء أبنائها، موجهًا الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين المتصالحتين وتبدأ بالسلام.