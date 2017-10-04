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الرقابة الإدارية ببني سويف تجري تجربة لإدارة أزمة السيول

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الرقابة الإدارية ببني سويف تجري تجربة لإدارة أزمة السيول الرقابة الإدارية ببني سويف تجري تجربة لإدارة أزمة السيول

التحرير

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أجرت الرقابة الإدارية بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، تجربة عملية لإدارة أزمة السيول بمخر السيل بسنور.

جاء ذلك بحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلين للقوات المسلحة بقيادة العقيد محمود بشير المستشار العسكرى، وأجهزة مديرية الأمن "الدفاع المدنى والنجدة والمرور"، بقيادة اللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير الأمن، ورؤساء المدن.

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كما حضر مديرى المديريات المعنية، وعلى رأسها الرى والصحة والإسعاف والتموين، وإدارة الأزمات للوقوف على مدى إمكانية وجاهزية كافة الجهات لمواجهة السيول بالمحافظة، وتدارك الأخطاء التى قد تحدث خلال عملية مواجهة الأزمة حال حدوثها.

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وتم تنفيذ تجربة عملية لأزمة سيول محتملة بمشاركة كل الجهات المعنية، منذ إبلاغ مركز عمليات المحافظة بسوء حالة الطقس وهطول الأمطار بغزارة، وحتى تحريك العناصر المشاركة فى إدارة الأزمة فى وقت قياسى للتعامل العملى معها وتخفيف تداعياتها وآثارها السلبية على المواطنين.

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وقرر عضو مكتب الرقابة إحالة رئيسي مدينتين، ومديرى مديريتين للنيابة الإدارية لتقاعسهم عن المشاركة فى التجربة. 

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التحرير

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