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الخارجية: مصر متمسكة بوحدة العراق

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الخارجية: مصر متمسكة بوحدة العراق الخارجية: مصر متمسكة بوحدة العراق

التحرير

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عضو في تحالف مكافحة تنظيم داعش الدولي، وتشارك في فاعلياته المختلفة المعنية المعنية بالفكر المتطرف وتمويل هذا التنظيم.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على فضائية «ten»، اليوم الأربعاء، أن لقاء الوزير سامح شكري، مع بريت ماكجورك المبعوث الرئاسي الأمريكي المعنى بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي يأتي من الحرص الأمريكي على التنسيق المستمر مع الدول الأعضاء في التحالف.

تابع أبو زيد: «الفترة الأخيرة شهدت تطورات كثيرة في العمليات الإرهابية، لا سيّما حادث لاس فيجاس الأخير الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنه».

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وعن استفتاء انفصال إقليم كردستان، صرح أبو زيد بأن تدعو إلى حوار جاد بين المركزية في بغداد والمسئولين عن إقليم كردستان، ومصر متمسكة بوحدة العراق وتأكيدها، وملتزمة بالخط العربي والمنهج العربي العام تجاه تداعيات هذا الاستفتاء، أملًا التعامل مع هذا الاستفتاء ونتائجه بحكمة ورؤية ثاقبة لمستقبل العراق، وبما يحافظ على لحمة الشعب.
 

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التحرير

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