مستشار أبو مازن: لا توجد دولة فلسطينية دون غزة (فيديو)

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قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس هي خطوة أولى فى إنهاء الانقسام بين الفصائل السياسية.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح دريم» على فضائية «دريم»، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري توحيد الجهد الفلسطيني من أجل إتمام المصالحة، لاسيّما أن الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء هذه المصالحة ويسعى إلى إفشالها، موضحًا: «لا توجد دولة فلسطينية دون غزة، ولا توجد غزة دون فلسطين».

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وخلال الفترة الماضية بذلت مصر جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.

