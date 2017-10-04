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مران الإسماعيلي| عودة كالديرون.. وتدريبات تأهيلية لحسن ودويدار

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مران الإسماعيلي| عودة كالديرون.. وتدريبات تأهيلية لحسن ودويدار مران الإسماعيلي| عودة كالديرون.. وتدريبات تأهيلية لحسن ودويدار

التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، تحت القيادة الفنية لمحمد وهبة، ومحمد محسن أبو جريشة وسعفان الصغير.

وشارك اللاعب دييجو كالديرون، في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وركز المدرب العام على الجانب البدني وسرعة التمرير تحت ضغط.

وشهد المران تدريبات تأهيلية لكل من إبراهيم حسن وأحمد دويدار، تحت إشراف الجهاز الطبي، وخضوع اللاعبين لقياسات طبية قبل المران.

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وكان لاعبو الفريق خضعوا اليوم، لبعض القياسات الطبية، تحت إشراف أطباء من جامعة قناة السويس والجهاز الطبي للنادي، وذلك قبل بداية المران الصباحي.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط.

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التحرير

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