"ديلرات المطرية" سقطن في قبضة الشرطة بـ 375 تذكرة هيروين

كتب- فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث المطرية؛ اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة سيدات يتاجرن في المواد المخدرة؛ وبحوزتهم 375 تذكرة هيروين.

البداية كانت بمعلومات وردت للمقدم محمود الأعصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد أن كل من "عايدة.ح"، 52 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "فاطمة.ح"، 26 سنة، ربة منزل، و"شيماء.ج"، 24 سنة، ربة منزل، يزاولن نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من منطقة سكنهن مكانا لتجارتهن الغير مشروعة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض عليهن، وأسفرت مأمورية، قادها المقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عن ضبطهن بمسكنهن.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهن على 375 تذكرة هيروين ومبلغ 2195 جنيه، وعدد 2 مكواة تُستخدم في تشميع الأكياس وهاتفين محمول.

وأمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة؛ اعترفن بحيازتهن للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهن الإجرامي.

حُرر محضر بالواقعة يحمل رقم 17015 لسنة 2017م جنح القسم؛ أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية للنيابة العامة التي تولت التحقيق.