أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"ديلرات المطرية" سقطن في قبضة الشرطة بـ 375 تذكرة هيروين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"ديلرات المطرية" سقطن في قبضة الشرطة بـ 375 تذكرة هيروين

02:00 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ديلرات المطرية

كتب- فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث المطرية؛ اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة سيدات يتاجرن في المواد المخدرة؛ وبحوزتهم 375 تذكرة هيروين.

البداية كانت بمعلومات وردت للمقدم محمود الأعصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد أن كل من "عايدة.ح"، 52 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "فاطمة.ح"، 26 سنة، ربة منزل، و"شيماء.ج"، 24 سنة، ربة منزل، يزاولن نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من منطقة سكنهن مكانا لتجارتهن الغير مشروعة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض عليهن، وأسفرت مأمورية، قادها المقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عن ضبطهن بمسكنهن.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهن على 375 تذكرة هيروين ومبلغ 2195 جنيه، وعدد 2 مكواة تُستخدم في تشميع الأكياس وهاتفين محمول.

وأمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة؛ اعترفن بحيازتهن للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهن الإجرامي.

حُرر محضر بالواقعة يحمل رقم 17015 لسنة 2017م جنح القسم؛ أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد ضبط مالك مصنع يستخدم ملح البرك لإنتاج الطحينة: "عاوز أكسب"

    أخبار

  • ضبط 7 أطنان منظفات مغشوشة داخل مصنع بالطالبية

    أخبار

  • التحريات عن غرق حداد بإمبابة: "جرفه التيار"

    أخبار

  • ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة سرق 53 ألف جنيه من العملاء: "اشتريت آيفون"

    أخبار

إعلان

55d091b7cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو