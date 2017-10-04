ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم أكدتها التحريات السرية مفادها قيام 3 أشخاص بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وانتقلت على الفور قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطهم وتبين أنهم كل من المدعو محمد ط.ل "19سنة عامل" السابق اتهامه فى قضية "خطف" والمدعو فادى ي.م "18سنة عاطل" والمدعو محمد ت.م "18سنة عاطل"، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم وبحوزتهم الهاتفان المحمولان ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية (ملك وقيادة المتهم الأول)

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وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتهما بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهم وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين الحوادث المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وارتكابهم حادثي بذات الأسلوب بمنطقة المقطم.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة بمسكنهم وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات السرقة على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.