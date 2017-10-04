أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

01:47 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم أكدتها التحريات السرية مفادها قيام 3 أشخاص بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وانتقلت على الفور قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطهم وتبين أنهم كل من المدعو محمد ط.ل "19سنة عامل" السابق اتهامه فى قضية "خطف" والمدعو فادى ي.م "18سنة عاطل" والمدعو محمد ت.م "18سنة عاطل"، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم وبحوزتهم الهاتفان المحمولان ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية (ملك وقيادة المتهم الأول)
.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتهما بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهم وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين الحوادث المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وارتكابهم حادثي بذات الأسلوب بمنطقة المقطم.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة بمسكنهم وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات السرقة على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطلين أحدهما هارب من السجون تخصصًا في الإتجار بالمخدرات والأسلحة

    أخبار

  • "الأمن العام": ضبط 237 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين و83 متهما هاربا

    أخبار

  • "الأموال العامة": ضبط عصابة دولية تنصب على المصريين عبر الإنترنت

    أخبار

  • سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالبساتين

    أخبار

إعلان

5a21eb32e6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو