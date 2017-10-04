إحباط تهريب 5 ملايين لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، تنفيذ حملاتها التموينية تمكنت من ضبط 22 قضية مواد بترولية بكميات 5574043 لتر سولار وبنزين، و 432 قضية أسطوانات البوتاجاز ضبط خلالها 14436 85 أسطوانة، و260 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 9956,008 طن.

وضبطت أجهزة الأمن 3070 قضية في مجال المخابز، و 378 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و56 قضية في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، و1853 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 13541 قضية في مجال "المحال العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، و691 قضية، وفي مجال الأسماك والطيور واللحوم ومصنعاتها، و736 قضية في مجال بيع السجائر بأكثر من السعر، و120 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، و119 قضية في مجال الأعلاف والأسمدة.