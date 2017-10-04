القبض على سائق "ثبت" سائحة داخل المجزر الآلي بالخليفة

كتب – علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، سائق، لاتهامه بسرقة سائحة صينية الجنسية، تحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة الخليفة.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لأجهزة أمن القاهرة، من "لي في في"، 30 سنة، صينية الجنسية، أفادت فيه، قيام سائق سيارة أجرة؛ باستيقافها بمنطقة القلعة أثناء توجهها للمتحف المصري، وقادها إلى منطقة المجزر الآلي شاهرًا في وجهها سلاح أبيض عبارة عن "مفك"، واستولى منها على حقيبة يدها وبداخلها، كاميرا وهاتف محمول ومبلغ 1000 جنيه مصريًا وجواز السفر الخاص بها.

دلت التحريات أن وراء الواقعة المتهم المضبوط وبتتبع خط سيره، تم تحديد مكان تواجده وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المسروقات؛ موضحًا بتخلصه من جواز سفر المجني عليها بإلقائه في الطريق العام.