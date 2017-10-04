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قبل يوم من انتهاء المهلة.. تعرف على خطوات نقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

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مصراوي Masrawy

قبل يوم من انتهاء المهلة.. تعرف على خطوات نقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

01:57 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

قبل يوم من انتهاء المهلة.. تعرف على خطوات نقل محل الإقامة بالبطاقة التموينية

علي المصيلحي وزير والتجارة

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء قبل الماضي، قرارًا بقصر صرف حصص الخبز المدعم للمقيدين بمنظومة الدعم على محل إقامتهم فقط، مطالبًا المواطنين من المغتربين بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لنقل البطاقة لمحل السكن الحالي، للتمكن من صرف حصصهم من السلع والخبز من محل إقامتهم.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة، غدًا الخميس، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، بعد أن استمرت لـ 10 أيام متواصلة.

ويرصد "مصراوي" خطوات نقل البطاقة التموينية إلى محل السكن الحالي:

1 - يجب أن يتوجه المواطن - الراغب في نقل البطاقة إلى محل السكن الحالي - إلى أي مكتب تمويني، والتقدم بطلبٍ لتعديل محافظة الصرف لبطاقته السارية مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

2 - يقوم المكتب التمويني بإدخال الطلب المقدم على الحاسب الآلي الخاص بالنظام شاملًا البيانات الأساسية للبطاقة، وهي: "اسم صاحب البطاق التموينية السارية، الرقم القومي، رقم البطاقة الذكية، المحافظة الأصلية المقيد بها البطاقة، المحافظة التي يراد التحويل إليها"، على أن يتم تبويب هذه الطلبات بكشوف معتمدة من قبل رئيس المكتب التمويني وتحت مسؤوليته الشخصية.

3 - تقوم المديرية بتجميع الكشوف وإرسالها يومياً إلى ديوان عام الوزارة "قطاع الرقابة والتوزيع"، فيما تلتزم الشركات المنفذة بنظامي صرف التموين والخبز بتعديل اسم المحافظة وتأهيل البطاقة على النظام الخاص بالصرف للمحافظة المطلوب التحويل إليها.​

4 - تم التحويل وإتمام إجراءات نقل البطاقة التموينية خلال يومين أو 3 أيام من تقديم الطلب، على حد قول الوزارة.​

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مصراوي Masrawy

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