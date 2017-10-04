أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: محو الأمية أحد بدائل شروط التعاقد بمسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم: محو الأمية أحد بدائل شروط التعاقد بمسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم

01:39 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وزير التعليم: محو الأمية أحد بدائل شروط التعاقد بمسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

القاهرة - مصراوي:

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم (26) لسنة 2017 الذى يتضمن موافقة مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين على طرح بدائل لأحد شروط التعاقد لمسابقة تعيين عدد 30 ألف معلم/ أخصائى مساعد، ومنها الانتهاء من أمية عدد 10 أو 5 مواطنين وفق النطاق الجغرافى الموزعين عليه؛ وذلك لمنح شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومنها اجتياز برنامج المعلمون أولًا.

وقالت الوزارة – فى بيان لها - اليوم، إن تلك المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بقضايا السادة المعلمين المساعدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، وحرصه على التيسيير لهم، تمت الاستجابة لعدد (7000) معلم مساعد كانوا يعانون من عدم انتهائهم من شرط محو الأمية.

وتبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين فى تسجيل بيانات المرشحين للتعيين ضمن المسابقة والذين لم ينتهوا من شرط محو أمية عدد 10 أو 5 مواطنين وفق النطاق الجغرافى الموزعين عليه، فى برنامج المعلمون أولًا عبر الرابط التالى: www.teachersfirstegypt.com ، لمن يرغب منهم على أن يسدد قيمة التكاليف المقررة على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الكتاب الدورى يأتي لإضافة بدائل لذلك الشرط استجابة لمناشدة السادة المعلمين؛ واحترامًا لمكانتهم القديرة؛ لكى يتمكنوا من الانتهاء من متطلبات التعيين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: تشارك في مؤتمر التسامح وقبول الآخر بجامعة عين شمس- صور

    أخبار

  • التعليم: توفير رعاية شاملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

    أخبار

  • وزير التعليم يشهد تخريج دفعات جديدة من المجمع التكنولوجي المتكامل

    أخبار

  • "العصار" يستقبل "شوقي" لبحث التعاون في التعليم والتدريب الفني والمهني

    أخبار

إعلان

6ca483ea8d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو