وزير التعليم: محو الأمية أحد بدائل شروط التعاقد بمسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم

القاهرة - مصراوي:

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم (26) لسنة 2017 الذى يتضمن موافقة مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين على طرح بدائل لأحد شروط التعاقد لمسابقة تعيين عدد 30 ألف معلم/ أخصائى مساعد، ومنها الانتهاء من أمية عدد 10 أو 5 مواطنين وفق النطاق الجغرافى الموزعين عليه؛ وذلك لمنح شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومنها اجتياز برنامج المعلمون أولًا.

وقالت الوزارة – فى بيان لها - اليوم، إن تلك المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بقضايا السادة المعلمين المساعدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، وحرصه على التيسيير لهم، تمت الاستجابة لعدد (7000) معلم مساعد كانوا يعانون من عدم انتهائهم من شرط محو الأمية.

وتبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين فى تسجيل بيانات المرشحين للتعيين ضمن المسابقة والذين لم ينتهوا من شرط محو أمية عدد 10 أو 5 مواطنين وفق النطاق الجغرافى الموزعين عليه، فى برنامج المعلمون أولًا عبر الرابط التالى: www.teachersfirstegypt.com ، لمن يرغب منهم على أن يسدد قيمة التكاليف المقررة على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الكتاب الدورى يأتي لإضافة بدائل لذلك الشرط استجابة لمناشدة السادة المعلمين؛ واحترامًا لمكانتهم القديرة؛ لكى يتمكنوا من الانتهاء من متطلبات التعيين.​