الصحة: ضبط 49 ألف دواء مخالف بـ6 محافظات الأسبوع الماضى

القاهرة- مصراوي:

شنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى إدارة التفتيش الصيدلى بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين حملات مرور مفاجئ على مؤسسات الصيدلية ومخازن الادوية ب 6 محافظات أسفرت عن ضبط 49 ألف و763 دواء مهرب ومغشوش خلال الأسبوع الماضى.

يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة للرقابة على الصيدليات وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات الغرض منها الإضرار بالمريض المصرى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ، إن الحملة إستهدفت محافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، وأسيوط، والإسماعيلية، مشيرة إلى أن المخالفات التى تم رصدها تراوحت ما بين ضبط أدوية مغشوشة، ومهربة ومجهولة المصدر، وأخرى غير مصرح بتداولها وتخضع لجدول المواد المخدرة، وعينات طبية تباع للمستهلك، بالإضافة إلى عدم تواجد الصيدلي أو المدير المسئول.

وأشارت زيادة إلى أنه بمحافظة القاهرة تم ضبط 3100 قرص مختلف الإنواع مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، و35 عبوه حقن وزجاجات شراب بصيدلية بمنطقه البساتين، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 22494 جنح شرطة البساتين لسنه 2017.

وأضافت زيادة، أنه بمحافظة الجيزة تم ضبط عدد 25 شريط من مستحضر "بلافيكس" أقراص لا توجد به العلامة المائية الخاصة بالشركة المنتجة، و11عبوة من مستحضر "هيومان البيومين" والعبوات غير مدون عليه السعر الجبري، و24 عدسات لاصقة ليس لها فواتير و مجهولة المصدر، وعدد 58 عبوة مختلفة لمستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بصيدلية بشارع شهاب المهندسين وتم تحرير محضر بالواقعة، وإرساله للنيابة المختصة.

وتابعت زيادة، أنه بمحافظة الدقهلية، تم ضبط مخزن غير مرخص به 5852 عبوة دوائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 11989 جنح المنصورة ثاني لسنه 2017 ، فيما تم ضبط صيدلية أخرى تقوم بالبيع بالجملة بالمخالفه للقوانين، حيث تم ضبط بها أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير بإجمالي 24 ألف عبوة، بالإضافة إلى 15 ألف عبوة من العينات الطبية المجانية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 11990 جنح قسم ثاني المنصورة لسنه 2017.

وذكرت زيادة، أنه بالإسكندرية تم ضبط مكان غير مرخص به عد من المستحضرات تمثلت في 152 عبوة أمصال، و46 عبوة لمنشطات جنسية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 17208 لسنه 2017، وإرساله للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.

وقالت زيادة، إنه بمحافظة أسيوط تم ضبط صيدلية بها أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي 446 عبوة من مختلف المستحضرات منها أدوية تستخدم في علاج مرضي السرطان، وفيتامينات ومعادن فيما تم ضبط أدوية مدرجة جدول ثاني من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير بإجمالي عدد 340 قرص و 22 أمبول، وفي الإسماعيلية تم ضبط 114 فيال مستحضر مدون علية "تينام" مغشوش، وعدد 314 فيال "كونترولوك" مغشوش أيضا بمخزن غير مرخص وتم تحرير محضر بقسم الشرطة وإرساله للنيابة المختصة.