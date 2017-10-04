السبت.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة

القاهرة - مصراوي:

قرر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثي للنادي، بدءً من السبت المقبل 7 أكتوبر، وحتى الخميس 12 أكتوبر، في حين قرر إجراء الانتخابات 24 نوفمبر المقبل.

وتجرى الانتخابات على 5 مقاعد بمجلس الإدارة، منهم مقعد المتقاعدين الذي أصبح شاغرا، لوفاة المستشار جمعة نجدى في يونيو الماضي، كما تجرى أيضا على 3 مقاعد النيابة العامة بعد تغير الصفة القضائية لكل من المستشارين حازم رسمي وعمرو طنطاوي، أعضاء المجلس على مقاعد النيابة العامة، بعدما تغيرت صفتهما لقاضى في الحركة القضائية الأخيرة.

أما المقعد الثالث للنيابة يجرى عليه الانتخاب بعد أن تقدم المستشار حامد النجار باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادي، حيث أكد لمجلس إدارة النادي رغبته في التفرغ للعمل بالنيابة، وقبل المجلس الاستقالة.

والمقعد الخامس الذي تجرى عليه الانتخابات هو أحد مقاعد القضاة لتغير أيضا الصفة القضائية للمستشار محمود زيدان وتعيينه رئيس محكمة من الفئة (ب).

ووفقًا للائحة الداخلية لنادى القضاة فإنها تجرى على من توفى أو تغيرت صفته أو أُعير للخارج أو بالقرعة.