خبراء أمميون: الانتهاكات بحق الروهينجا تصل إلى "الجرائم ضد الإنسانية"

يانجون - (د ب أ):

قال خبراء أمميون اليوم الأربعاء إن الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الروهينجا في ميانمار، وتشمل ما يتردد عن حدوث أعمال اغتصاب وقتل واسعة النطاق، ترقى إلى " الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في بيان صادر عن لجنة أممية بشأن القضاء على التفرقة ضد النساء ولجنة معنية بحقوق الطفل " نحن قلقون بصورة خاصة على مصير النساء والأطفال المعرضين لانتهاكات خطيرة، تشمل القتل والاغتصاب ".

وكان المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين قد وصف العنف في ولاية راخين بشمال ميانمار، الذي أدى لنزوج نحو 500 ألف من أفراد الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أغسطس الماضي "بالمثال على التطهير العرقي".

وكانت ميانمار قد نفت ما يتردد عن ارتكابها أعمال تطهير عرقية وإبادة جماعية.