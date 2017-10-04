وزير الصحة: الحكومة وافقت على قانون تنظيم البحوث الطبية

كتب- محمد غايات:

اكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم البحوث الطبية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، قائلا: "البحوث الطبية كانت تتم في وقت سابق بدون أي قانون ومن خلال قرارات وزارية مثل الأبحاث التي كانت تتم على الأدوية الجديدة".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القانون الجديد يسمح للبحوث الطبية والإكلينيكية أن تكون مسبوقة بدراسة أولية ثم تجري الأبحاث على عدة مراحل: المرحلة الأولى من ٢٠ إلى٨٠ شخصا، والمرحلة الثانية من ١٠٠ إلى ٢٠٠، والمرحلة الثالثة يجري فيها الأبحاث على الآلاف، والأخيرة تكون دراسة تأثير الدواء على مستخدميه، على أن تكون المرحلة الأولى والثانية من الأبحاث في بلد المنشأ، كما ينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة حال المخالفة والقيام بالبحث بشكل غير مقنن.

وأوضح وزير الصحة، أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا وإسرائيل والثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا في مجال البحث العلمي الطبي. ​