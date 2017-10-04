أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: السبت القادم بدء تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ للفئة الأولى من المعلمين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: السبت القادم بدء تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ للفئة الأولى من المعلمين

01:19 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

التعليم: السبت القادم بدء تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ للفئة الأولى من المعلمين

القاهرة - مصراوي:
عقدت وزارة التربية والتعليم، على مدار ثلاثة أيام، جلسات تهيئة للمدربين المعتمدين من المهنية للمعلمين لتدريبات الترقى إلى وظائف المعلمين للعام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ فى مجال IT على برنامج الترقى "بنك المعرفة - بحوث الفعل".

وقالت وزارة التربية والتعليم- فى بيان لها - اليوم الخميس، إن تلك الجلسات تعقد بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنمية المهنية للمعلمين.

ويشار إلى أنه قد شارك فى الحضور الدكتور حسن عبدالباسط الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقى بالأكاديمية، ونخبة من خبراء بنك المعرفة، وبعض من أعضاء discovery education.

وقد شملت جلسات التهيئة كافة مدربىIT فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية؛ وذلك تمهيدًا لبدء تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر للفئة الأولى من المستهدفين.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمعلمين طباعة إخطارات تدريب الترقى من موقع بيانات كادر المعلم، http://academy.emis.gov.eg وللاطلاع على موعد ومكان تدريبات الترقى من خلال (كود المعلم ـ الرقم القومى ـ كلمة السر)

و استهدفت اللقاءات تعريف المدربين المعتمدين بمفهوم بنك المعرفة وأهميته وكيفية إنشاء حساب لكل معلم وطالب على بنك المعرفة، وكيفية توظيف بنك المعرفة فى التخطيط لإعداد درس من الدروس، وتحفيز الطلاب على استخدام بنك المعرفة فى عمل بحوث تتعلق بالمواد الدراسية المختلفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: غدا الإعلان عن استيفاء الشروط للطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية

    أخبار

  • التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية بعد تلقي 29 ألف طلب للالتحاق

    أخبار

  • التعليم تكرم مدير إدارة حلوان لرفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه

    أخبار

  • التعليم: الخميس المقبل إجازة رسمية بالمدارس احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

    أخبار

إعلان

ba49daf579.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو