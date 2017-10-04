التعليم: السبت القادم بدء تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ للفئة الأولى من المعلمين

القاهرة - مصراوي:

عقدت وزارة التربية والتعليم، على مدار ثلاثة أيام، جلسات تهيئة للمدربين المعتمدين من المهنية للمعلمين لتدريبات الترقى إلى وظائف المعلمين للعام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ فى مجال IT على برنامج الترقى "بنك المعرفة - بحوث الفعل".

وقالت وزارة التربية والتعليم- فى بيان لها - اليوم الخميس، إن تلك الجلسات تعقد بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنمية المهنية للمعلمين.

ويشار إلى أنه قد شارك فى الحضور الدكتور حسن عبدالباسط الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقى بالأكاديمية، ونخبة من خبراء بنك المعرفة، وبعض من أعضاء discovery education.

وقد شملت جلسات التهيئة كافة مدربىIT فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية؛ وذلك تمهيدًا لبدء تدريبات الترقى للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر للفئة الأولى من المستهدفين.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمعلمين طباعة إخطارات تدريب الترقى من موقع بيانات كادر المعلم، http://academy.emis.gov.eg وللاطلاع على موعد ومكان تدريبات الترقى من خلال (كود المعلم ـ الرقم القومى ـ كلمة السر)

و استهدفت اللقاءات تعريف المدربين المعتمدين بمفهوم بنك المعرفة وأهميته وكيفية إنشاء حساب لكل معلم وطالب على بنك المعرفة، وكيفية توظيف بنك المعرفة فى التخطيط لإعداد درس من الدروس، وتحفيز الطلاب على استخدام بنك المعرفة فى عمل بحوث تتعلق بالمواد الدراسية المختلفة.