أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بابا الفاتيكان للمصريين: يبارككم الرب ويحرس وطنكم

Google+ Print
بابا الفاتيكان للمصريين: يبارككم الرب ويحرس وطنكم بابا الفاتيكان للمصريين: يبارككم الرب ويحرس وطنكم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رحب قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بالوفد المصري الذي حضر مراسم مباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في .

وقال فرنسيس، خلال كلمته: «إني أتذكر الزيارة الرسولية لأرضكم المباركة ولشعبكم الكريم، فهي الأرض التي عاش فوقها القديس يوسف والعذراء مريم وكثير من الأنبياء، فهي أرض المباركة عبر العصور، فهي أرض تعايش وضيافة، أرض اللقاء والتاريخ والحضارة، فليبارككم الرب جميعًا، ويحرس وطنكم ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره من كل شرًا والإرهاب ومن الشرير».

شاهد أيضا

يشارك قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في مراسم مباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر، وهو ما يعنى اعتماد الأيقونة كرمز رسولي للترويج لرحلة العائلة المقدسة، على غرار الرموز المعتمدة للحج من الفاتيكان، مثل شجرة الزيتون للحج بالقدس، وهو ما يعد خطوة هامة وأساسية لتضمين مصر في برنامج الحج الفاتيكاني لعام 2018.

وكان يحيى راشد، وزير السياحة، غادر أمس القاهرة، إلى الفاتيكان على رأس وفد رفيع المستوى لحضور تلك المراسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة