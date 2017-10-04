بابا الفاتيكان للمصريين: يبارككم الرب ويحرس وطنكم

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رحب قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بالوفد المصري الذي حضر مراسم مباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

وقال فرنسيس، خلال كلمته: «إني أتذكر الزيارة الرسولية لأرضكم المباركة ولشعبكم الكريم، فهي الأرض التي عاش فوقها القديس يوسف والعذراء مريم وكثير من الأنبياء، فهي أرض المباركة عبر العصور، فهي أرض تعايش وضيافة، أرض اللقاء والتاريخ والحضارة، فليبارككم الرب جميعًا، ويحرس وطنكم ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره من كل شرًا والإرهاب ومن الشرير».

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يشارك قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في مراسم مباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر، وهو ما يعنى اعتماد الأيقونة كرمز رسولي للترويج لرحلة العائلة المقدسة، على غرار الرموز المعتمدة للحج من الفاتيكان، مثل شجرة الزيتون للحج بالقدس، وهو ما يعد خطوة هامة وأساسية لتضمين مصر في برنامج الحج الفاتيكاني لعام 2018.

وكان يحيى راشد، وزير السياحة، غادر أمس القاهرة، إلى الفاتيكان على رأس وفد رفيع المستوى لحضور تلك المراسم.