قائد الجيش الثاني يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالإسماعيلية

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وضع اللواء أركان حرب خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، أكاليل من الزهور على النُصُب التذكاري للجندى المجهول لشهداء القوات المسلحة بمقابر الشهداء بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 المجيدة.

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وتضمنت مراسم الاحتفال التى حضرها اللواء أركان حرب طارق محمد حسن رئيس أركان قيادة الجيش الثانى الميدانى، وقادة الأفرع العسكرية، واللواءان محمد أبو الذهب وعادل أنور مساعدا مدير أمن الإسماعيلية، عزف الموسيقى العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.