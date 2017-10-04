بعثة «البنك الدولى» تعلن بدء المرحلة الثانية من «صرف صحى القرى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بالقرى وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار أمريكي.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيلة أول وزارة الإسكان، والمشرفة على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إن البرنامج يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحى للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بعدد ثلاث محافظات، وهي محافظات المنوفية، والغربية، ودمياط، وذلك بهدف استكمال تقديم خدمة الصرف الصحى للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد والموزعة على عدد 7 محافظات، حيث إن المشروع جار تنفيذه حاليا بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة كمرحلة أولى، كما يقوم حاليا الصندوق العربي للإنماء والتنمية الاقتصادية بتمويل القرى الملوثة بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان: تعتبر آلية تنفيذ البرنامج بدءا من المرحلة الأولى نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقا لتحقيق النتائج (Program for Results) والتي تعتمد على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، وكذلك يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وأشارت بعثة البنك الدولى إلى أن هناك الكثير من النتائج والآليات التى تم إنجازها بالمرحلة الأولى، سوف يتم الاستفادة منها بالمراحل التالية للإسراع فى تنفيذ البرنامج، وستستمر البعثة في عقد اجتماعات متتالية مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلة الثانية من المشروع، بمحافظات المنوفية والغربية ودمياط حتى السابع من أكتوبرالجارى.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التقى اليوم، بعثة البنك الدولى، والتى تزور جمهورية مصر العربية حاليا، بهدف تقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحى المقترح ضمها في المرحلة الثانية من مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، القائم على النتائج (P for R)، وهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وذلك من خلال قرض قيمته 550 مليون دولار أمريكى.

يذكر أيضا أن التعاون بين وزارة الإسكان والبنك الدولي في مجال الصرف الصحي، بدأ بمشروع (p4e)، وهو مشروع الخدمات المستدامة لصرف صحي القرى، كمرحلة أولى من المشروع القومي لصرف صحي القرى على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية بقرض من البنك الدولى قيمته 550 مليون دولار، ويُنفذ فى محافظات: البحيرة، والشرقية، والدقهلية، ويهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بعدد 155 قرية.



